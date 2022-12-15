بدء الاقتراع في الخارج بالانتخابات التشريعية التونسية

تنطلق اليوم عملية الاقتراع خارج تونس والتي يستمر التصويت فيها لمدة 3 أيام، معلنة بدء الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط تسجيل صفر ترشح في7 دوائر انتخابية من بين 10، فيما تقدم مرشح وحيد بالدوائر الثلاث المتبقيّة، ما يعني فوزه آليّا بمقعد في البرلمان المرتقب، حسب القانون الانتخابي.

أمّا داخل البلاد، فيختتم اليوم المترشحون للاستحقاق البرلماني في 151 دائرة، دعايتهم التي تواصلت على مدى ثلاثة أسابيع ليكون الجمعة المقبل "يوم الصمت الانتخابي"، قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع السبت.

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واتهمت نقابة الصحافيين في تونس هيئة الانتخابات بممارسة ضغوط وتضييقات على وسائل الإعلام سعيا لإسكات الأصوات المنتقدة قبيل انتخابات البرلمان.

النقابة أشارت إلى أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام.. هذا ويقول معارضون وناشطون إن الهيئة الجديدة لم تعد مستقلة وأصبحت تابعة للسلطة.. فيما ترفض هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تعمل بشكل مستقل تماما.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن، الأربعاء، التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد لسعيد أيضا دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس، في ظل ما وصفها "بالأزمة" الاقتصادية الراهنة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية إجراء انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة" في تونس في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول الحالي وإجراء إصلاحات شاملة.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيد وبلينكن "خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات التي تنشرها بعض الأطراف بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج".

وأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء استهدف "إبراز أهمية تمكين الشعب التونسي... من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات".

ويزور سعيد واشنطن للمشاركة في القمة الإفريقية الأميركية.

يشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.