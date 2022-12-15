بلينكن يؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تونس

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن اليوم الأربعاء التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد لسعيد أيضا دعم واشنطن القوي لاقتصاد تونس في ظل ما وصفها "بالأزمة" الاقتصادية الراهنة.

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كما شدد وزير الخارجية على أهمية إجراء انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة" في تونس في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول الحالي وإجراء إصلاحات شاملة.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيد وبلينكن "خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات التي تنشرها بعض الأطراف بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج".

وأضافت الرئاسة في بيان أن اللقاء استهدف "إبراز أهمية تمكين الشعب التونسي ... من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات".

ويزور سعيد واشنطن للمشاركة في القمة الأفريقية الأميركية.

انتخابات تشريعية

يشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.