ليبيا.. قتيل وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة في صبراتة

قال تلفزيون المسار الليبي، اليوم الجمعة، إن اشتباكات بين مجموعات مسلحة وسط مدينة صبراتة في غرب ليبيا أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وذكرت صحيفة الساعة 24 نقلا عن مصادر، أن قوة من مدينة الزاوية متمركزة عند المدخل الشرقي لصبراتة تستعد لدخول المدينة.

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وأضافت أن القوة جاءت "للقبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة، وعلى رأسهم أحمد الدباشي".

وأفاد تلفزيون "المسار" أن الهلال الأحمر قام بإخراج العائلات العالقة في الاشتباكات، مشيرا إلى إغلاق الطريق الساحلي بصبراتة عند البوابة العسكرية.

وفي شأن ليبي آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير "لوكربي": "إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".

وشدد الدبيبة، في كلمة وجهها مساء الخميس إلى الشعب الليبي، على أنه لن يسمح بفتح ملف "لوكربي" من جديد، داعيا الليبيين إلى "التفريق بين ملف "لوكربي" من حيث مسؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، ومن حيث المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين، مما أدى إلى وفاة أكثر من 200 في عملية واحدة".