وزيرة خارجية فرنسا: موقفنا من النزاع على الصحراء الغربية لم يتغير

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن موقف بلادها من النزاع على الصحراء الغربية لم يتغير، وأنه يمكن للمغرب أن يعتمد على دعم فرنسا حسب تعبيرها.

وأضافت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي مشترك في الرباط مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة "بخصوص مخطط الحكم الذاتي، فإن موقفنا يدعم المغرب. وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار" .

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ودعت كاترين كولونا إلى "استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي".

وتوقفت المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو منذ ثلاث سنوات ولم تعقد جولة من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف بعد جولتين في مارس و ديسمبر سنة ٢٠١٩ و شارك فيهما وفدان يمثلان الجزائر التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية، وموريتانيا الجارة الجنوبية للمغرب وتقول حكومتها إنها تتبنى موقف الحياد الإيجابي من أقدم نزاع في القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته حض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة "البلدان القريبة من المنطقة، التي لديها إطلاع جيد على ملف الصحراء المغربية" على المساهمة في إيجاد أفق للحل.

وأشاد بوريطة بموقف فرنسا وأشار إلى أنها "تدرك أهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للشعب المغربي وللقوى الحية للبلاد"، لافتا إلى أنها كانت "سباقة منذ البداية إلى تقدير ودعم مخطط الحكم الذاتي". وهو مبادرة للحل ولسلام دائم وتنمية مستديمة أعلن عنها الملك محمد السادس سنة .٢٠٠٦

وشدد وزير الخارجية المغربي على أنه "خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبفضل مبادرات الملك محمدالسادس، حصلت تطورات جوهرية في موقف البلدان القريبة من فرنسا، سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي".