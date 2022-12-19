انتخابات تونس.. جولة إعادة في 133 دائرة من أصل 161

قال متحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، إن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية بعد أن حقق 21 مرشحا فقط الفوز في الجولة الأولى، وذلك في إطار انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت بمشاركة متدنية للغاية. وفق ما أفادت رويترز.

وكانت الهيئة أعلنت أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت.

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فوز 21 مرشحا فقط

وقال محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة لوكالة الأنباء الرسمية إن "المعطيات الأولية المتعلقة بفزر نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشحا من الجولة الأولى.. والجولة الثانية من هذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة".

وأضاف أن جولة الإعادة ستكون في 20 يناير كانون الثاني.

سلطات محدودة

وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي صاغه سعيد بنفسه وتم إقراره في استفتاء في يوليو تموز الماضي.

تأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور.