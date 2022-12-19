اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فتحي باشاغا (أرشيفية من رويترز)
فتحي باشاغا (أرشيفية من رويترز)

باشاغا: تسليم أبو عجيلة لواشنطن مرفوض وغير قانوني

باشاغا دعا وزراء الدبيبة إلى اتخاذ موقف "وطني" وترك الحكومة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إن بلاده لن ترضى بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي.

وأضاف باشاغا في كلمة مسجلة أن تسليم المريمي أمر "مرفوض تماماً" لأنه بدون حق قانوني، داعياً الليبيين إلى اتخاذ ما سماه موقفاً "وطنياً حقيقياً" تجاه القضية.

الدبيبة يعترف بتسليم أبوعجيلة: إرهابي متهم بتفجير طائرة لوكربي المغرب العربي الدبيبة يعترف بتسليم أبوعجيلة: إرهابي متهم بتفجير طائرة لوكربي

كما دعا باشاغا وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ موقف "وطني" وترك حكومة الدبيبة التي وصفها بأنها "غير شرعية".

"مرحلة حساسة وخطيرة"

وحذر باشاغا من أن البلاد تمر الآن بمرحلة "حساسة وخطيرة".

وكان البرلمان الليبي طلب من النائب العام الأسبوع الماضي تحريك دعوى جنائية ضد كل "الضالعين" فيما اعتبره "خطف" المريمي، المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

وحمل المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أخبار الساعة| رصاصة تنهي حياة ضابط أردني في احتجاجات معان.. ووالدته: ودعني قبل خروجه أخبار الساعة| رصاصة تنهي حياة ضابط أردني في احتجاجات معان.. ووالدته: ودعني قبل خروجه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط