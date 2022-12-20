تونس.. القضاء يأمر بسجن نائب رئيس حركة النهضة

أصدر قضاء مكافحة الإرهاب بتونس، مساء الاثنين، أمراً بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.

وأكدت المحامية ايناس الحراث في تدوينة لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار مذكرة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في علاقة بملف التسفير.

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يأتي قرار قاضي التحقيق سجن العريض، بعد ساعات من الاستجواب في جلسة هي الثانية في هذا الملف، إذ تم الاستماع له من طرف النيابة العامة في جلسة أولى يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تم على إثرها الاحتفاظ به ثم إطلاق سراحه وإبقائه على ذمّة التحقيق.

يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.

عمليات إرهابية

كما شهدت فيها تونس عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين وتميزت بهجمات متطرفين على معارضين وفنانين، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأثناء تسييره لوزارة الداخلية، واجه العريض احتجاجات وانتقادات واسعة بالتسامح مع عنف المتطرفين وتسهيله فرار زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" "أبو عياض" إلى ليبيا.

كذلك تعرض لاتهامات بتمكين حركة النهضة من السيطرة على وزارة الداخلية من خلال قيامه بتعيينات مشبوهة تحت غطاء "تطهير المؤسسة الأمنية.

الغنوشي واللوز

إلى جانب العريض، يتابع في قضيّة التسفير التي تحظى باهتمام الرأي العام، عدّة قيادات سياسية وأمنية، على رأسها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.

وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف، إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.