وزارة خارجية الدبيبة تستنكر تسليم أبو عجيلة لواشنطن

أكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة أن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي لواشنطن يتنافى مع قوانين ليبيا، مستنكرة اعتقال أبو عجيلة وتسليمه لواشنطن.

جاء ذلك بعد دعوة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، الليبيين إلى اتخاذ ما سماه موقفاً "وطنياً حقيقياً" تجاه القضية.

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كما دعا باشاغا أمس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ موقف "وطني" وترك حكومة الدبيبة التي وصفها بأنها "غير شرعية".

وكان البرلمان الليبي طلب من النائب العام، الأسبوع الماضي، تحريك دعوى جنائية ضد كل "الضالعين" فيما اعتبره "خطف" المريمي، المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.



وحمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.