اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء سابق بين خالد المشري وعقيلة صالح في جنيف (أرشيفية)
من لقاء سابق بين خالد المشري وعقيلة صالح في جنيف (أرشيفية)
الأزمة الليبية

رغم إعلان مقاطعته.. برلمان ليبيا يمد يده لاستئاف الحوار مع مجلس الدولة

المجلس الأعلى للدولة لم يعلق إلى حدّ الآن على الدعوة

العربية.نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف الحوار الدستوري من أجل التوافق على النقاط الخلافية في الدستور وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة إلى حدّ الآن على هذه الدعوة، وهو الذي أعلن أسبوع مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه، إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، في بيان، أن عقيلة صالح دعا المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.

وأضاف أن عقيلة صالح أكدّ أن "الوطن الليبي يمر بمرحلة حرجة تتطلب من الجميع تغليب مصلحته لإنهاء الأزمة الحالية التي يمر بها".

وتعثر الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا، على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين و خلافات حول قانون الانتخابات وأساسا بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو أدّى إلى تعطلّ الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.

ليبيا.. حكم بإعدام 17 متهما بالانضمام لداعش المغرب العربي ليبيا.. حكم بإعدام 17 متهما بالانضمام لداعش

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعلت من الصعب تحديد موعد لإجراء انتخابات في البلاد.

والجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا يعني الاتفاق على 180 يورو بدلاً من 275 لسعر الغاز الجديد في أوروبا؟ ماذا يعني الاتفاق على 180 يورو بدلاً من 275 لسعر الغاز الجديد في أوروبا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط