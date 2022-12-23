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عبد الحميد الدبيبة 1
عبدالحميد الدبيبة
خاص

الدبيبة: الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية

الدبيبة للعربية: لا نية لدينا بتسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة

العربية.نت
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات لـ"العربية" أننا "نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب"، مشيرا إلى أن "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع السعودية".

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وأضاف أنه ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لافتا إلى أن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية.

"كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا"

وأوضح أن "كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومتنا"، كاشفا النقاب عن أنه لا نية لحكومته لتسليم عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة.

وقال إنه يجب على سيف الإسلام القذافي الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية.

مخاوف من تسليم السنوسي

ومنذ أسابيع ومع عودة قضية لوكربي إلى الواجهة وبدء محاكمة أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في هذا الحادث أمام القضاء الأميركي بعد تسلمه من حكومة طرابلس، تقود قبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي وعائلته، ضغوطا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى السنوسي نفس هذا المصير ويكون الهدف المقبل، وهو الذي ذكر اسمه في التحقيقات المرتبطة بالحادثة.

في الأثناء، تسود حالة احتقان شعبي عددا من مناطق ليبيا، خاصة إقليم فزّان والمنطقة الوسطى، بعد الحديث عن إمكانية إقدام حكومة الدبيبة على تسليم عبدالله السنوسي إلى واشنطن لمقاضاته في قضية لوكربي، في مشهد من المحتمل أن يدفع نحو تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي داخل البلاد.

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