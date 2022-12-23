القصة الكاملة.. رحلة أسود الأطلس من المطار حتى القصر الملكي

في يوم شتائي مشمس، تجمع مئات من المشجعين من المواطنين المغاربة قرب مكان ركن حافلة مكشوفة حمراء اللون، مع عبارة "ديما المغرب" أي دائما المغرب، جرى إحضارها إلى مطار مدينة سلا بالعاصمة المغربية الرباط.

كما انضم مسافرون مغاربة آخرون من القادمين من رحلات من خارج المغرب إلى المرابطين انتظاراً لوصول بعثة أسود الأطلس على متن رحلة مباشرة أقلتهم من مطار العاصمة القطرية الدوحة إلى أرضهم.

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وعند حوالي الساعة الخامسة و20 دقيقة، نزلت الطائرة، ومع اقترابها من مكان الوقوف النهائي على مدرج المطار، أطلقت شاحنتان للإطفاء خراطيم المياه تحية لـ"أسود الأطلس" أي المنتخب المغربي، وسط هتاف الناس وزغاريد النسوة.

فرحة لا توصف تحميها آلاف من الشرطة

كما تجاوز عشرات المغاربة الحواجز المعدنية التي وضعتها السلطات موثقين تلك اللحظات بهواتفهم المحمولة ملوحين بأيديهم وأصواتهم تنادي بأسماء اللاعبين.

وتبعت الحافلة المكشوفة ثانية كبيرة الحجم غير مكشوفة، ركبت فيها أمهات لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم.

وتقدم الموكب عناصر من الشرطة المغربية على متن دراجات نارية، في مسار أمنه آلاف من نساء ورجال الشرطة المغربية.

نهفات اللقاء لا تنتهي

لم تكن فرحة الأهالي أقل من فرحة اللاعبين الذين بدأت رحلة اللقاء معهم بشوق كبير، وتعرّضوا خلالها لمواقف طريفة سيذكرونها دائماً.

ففي مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، اضطر لاعبو المنتخب المغربي للانحناء حين مرت الحافلة المكشوفة من تحت قنطرة للقطارات.

وتعامل "أسود الأطلس" بدعابة مع الموقف، موثقين إياه بهواتفهم المحمولة، ونشروا المقاطع على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط، تجمع عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، فأشعلوا الشهب الصناعية كما في ملاعب كرة القدم، لتحية منتخبهم.

وإلى ساحة المشور السعيد في القصر الملكي في العاصمة الرباط، انتهت رحلة الحافلة، فنزل نجوم المنتخب من أجل الاستقبال الملكي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

إلى القصر الملكي

أما في قاعة العرش، كما تسمى مغربيا، فتوالى دخول عناصر بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وعلى رأسهم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، وتلقى الجميع "أوسمة ملكية سامية"، من يد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

فيما قدم المنتخب المغربي لكرة القدم هدايا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أبرزها قميصان اثنان للمنتخب المغربي، وأحد القميصين يحمل توقيعات نجوم أسود الأطلس.

كما التقط العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع ولي العهد الملكي الأمير الحسن، ومع شقيقه الأمير رشيد، صورا تذكارية مع المنتخب.

وأكد الديوان الملكي المغربي أن الاستقبال الذي خصصه العاهل المغربي للاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، تكريم للنساء المغربيات.

وشدد الديوان على أن هذا الاستقبال يشكل تعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للمرأة المغربية باعتبارها دعامة أساسية للعائلة وللمجتمع المغربي.

كما تداول المغاربة مقاطع فيديو وصور الرحلة التي أقلت المنتخب من مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط وصولا إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط.

يذكر أن المنتخب المغربي كان حصد في فعاليات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، المركز الرابع، في نتيجة تاريخية كأول منتخب عربي يصل إليها.