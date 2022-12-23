أفاد مراسل العربية/الحدث بوقوع انفجار قوي بمنشأة غاز في مدينة المحمدية بالمغرب، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق.

وأضاف أن السلطات المغربية تقول إنها لم تسجل أي خسائر بشرية في حريق المحمدية.

صور متداولة لحريق منشأة الغاز بالمحمدية في المغرب

#العربية pic.twitter.com/yAmFwT2dSe — العربية (@AlArabiya) December 22, 2022

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في موازاة ذلك، قالت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً جنوبي الرباط.

كما أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة الانفجار.

انفجار قوي

بدوره، قال شاهد عيان لرويترز فضل عدم نشر اسمه "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران منزلي الواقع وسط المدينة".

وأضاف "سيارات الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى عين المكان ومنعت الناس من الاقتراب حفاظا على سلامتهم".

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع ضحايا.

