حفتر يعلن عن فرصة أخيرة لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات

أكد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم السبت، أن "وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به".

فرصة أخيرة

وأضاف حفتر أن القيادة العامة للجيش تعلن عن "فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات"، مشيرا إلى أنه كان أول من نادى "بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

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"سلموا مواطنا بصورة غير قانونية"

كما أضاف "ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي "يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية"، في إشارة إلى تسليم الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا ضمن تحقيق قي قضية لوكربي.

كما أضاف "نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله".

"ليبيا واحدة لا تتجزأ"

وشدد حفتر على أن ليبيا "لا تزال واحدة لا تتجزأ"، قائلا إن على بعثة الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليتها" لحل الأزمة الليبية.

غير أنه قال إن الليبيين "هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة"، مؤكدا ضرورة "التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية".

وقال حفتر "نطالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا".

عرقلة الانتخابات

كما تابع "لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات".

وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط "توزيعا عادلا دون تهميش".



وكان البرلمان الليبي طلب من النائب العام مؤخرا تحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين فيما اعتبره "خطف" أبو عجيلة.

كما حمل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.