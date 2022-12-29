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من الجزائر (فرانس برس)

الجزائر.. تسهيلات للسياح الراغبين بزيارة الصحراء

يتم ذلك عبر أرضية رقمية يعمل بها مع مديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات

الجزائر-العربية.نت
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أقرت الحكومة الجزائرية تسهيلات بمنح التأشيرات للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الصحراء الجزائرية التي تشهد إقبالاً في فصل الشتاء.

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وقالت الداخلية الجزائرية، إنّه تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لا سيما بالولايات الجنوبية (المطارات والمعابر البرية) عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية.

أرضية رقمية

كما ذكر ذات المصدر، أن على الوكالات السياحية المعتمدة عليها أن تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم العمل بها مع مديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية.

ويعني ذلك، استفادة السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

يشار إلى أن السياح الأجانب يحصلون عند وصولهم للجزائر على تأشيرات تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

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