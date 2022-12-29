بسبب جهاز النهضة السري.. الغنوشي أمام القضاء

من المقرر أن يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الخميس، أمام القضاء للتحقيق معه في ما يعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، والذي يتهم بالوقوف وراء اغتيال معارضين سياسيين والتجسّس والتآمر على أمن الدولة.

فقد بدأت التحقيقات في هذه القضيّة منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفّال بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

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حظر سفر

وفي شهر مايو الماضي، قرّر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي يتهمّ بإدارة الجهاز السرّي.

في حين يقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013.

تطورات جديدة بقضية الجهاز السري للنهضة

فضائح تورّط النهضة

كما من المرجحّ أن تشمل التحقيقات إلى جانب الغنوشي، قيادات أخرى في حركة النهضة على غرار نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، إلى جانب قيادات أمنية توّلت مناصب في وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة بين 2011 و 2014.

يذكر أن قضية الجهاز السري للنهضة كانت تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.