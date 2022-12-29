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عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا
عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا (أرشيفية)

الأمم المتحدة تنفي: لا خارطة طريق ولا حكومة في ليبيا

"نشر الشائعات يؤدي لإحداث خلط بشأن دور البعثة"

العربية.نت
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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عزم المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتللي إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

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واضافت البعثة في بيان، أن نشر هذه الشائعات يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وأيضاً إلى إحداث خلط بشأن دور البعثة.

معلومات مغلوطة

وجاء هذا الإعلان بعد انتشار معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الممثلَ الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

كما شددت عبر تويتر، على أن يشدد أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِ الأطراف الليبية، ويضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

ماذا بعد؟

وذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم تلك التطلعات وتعمل على تحقيقها، لذلك حث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، وفق التغريدات.

انتخابات متعثّرة

يشار إلى أن المرور إلى الانتخابات في ليبيا كان تعثّر بسبب خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على شروط الترشح للرئاسة.

في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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