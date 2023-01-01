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المغرب يعلن عن إنتاج أول اختبار لفحص فيروس كورونا
معمل لفحوص كورونا في المغرب
فيروس كورونا

المغرب يغلق حدوده أمام الوافدين من الصين بسبب كوفيد-19

يدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى إشعار آخر" ويشمل كافة الجنسيات

الرباط - فرانس برس
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أعلن المغرب السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارًا من 3 كانون الثاني/يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين ، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

من فحوص كورونا في الصين
من فحوص كورونا في الصين

ويدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى إشعار آخر"، وفق المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن القرار اتخذ "على ضوء تطور الوضعية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين، وبـهدف "تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها".

وبعد 3 سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين، تراجعت بكين عن تطبيق ما يسمى سياسة "صفر كوفيد" بدون سابق إنذار في 7 كانون الأول/ديسمبر.

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وأدى رفع القيود إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد إلى حد كبير.

وقررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين.

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