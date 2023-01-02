البرلمان الليبي: تكليف فريق للدفاع عن أبوعجيلة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، إن البرلمان قرر مخاطبة السلطة القضائية لتكليف فريق قانوني للدفاع عن أبو عجيلة المريمي المشتبه به في قضية لوكربي، والذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

منع تسليم أي ليبي لأي جهة

وأضاف بليحق أن البرلمان قرر أيضا خلال جلسته المنعقدة، اليوم، إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب حول قضية أبو عجيلة، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلا لأي جهة.

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إحاطة حول واقعة التسليم

كما قرر البرلمان أيضا مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم.

كانت السفارة الأميركية في طرابلس قالت الشهر الماضي إن عملية نقل المريمي إلى الولايات المتحدة "قانونية"، وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأضافت أن عملية نقل أبو عجيلة تأتي لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وجاءت بعد وضع الإنتربول اسمه ضمن نشرة حمراء في يناير كانون الثاني 2022.

الدبيبة يقر

وأقرّ رئيس عبد الحميد الدبيبة، بتسليم حكومته للمواطن أبو عجيلة إلى أميركا لمحاكمته، وقال إنه "إرهابي ثبت تورطه في تصنيع المتفجرات التي استخدمت لإسقاط الطائرة وأودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدا أن "أبو عجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".