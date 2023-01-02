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عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية من رويترز)
الأزمة الليبية

الدبيبة: جاهزون لإجراء الانتخابات.. وهذا عام وحدة المؤسسات الليبية

قال: لن ندخر جهداً في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك

العربية.نت
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن هذا العام سيكون "عام الانتخابات ووحدة المؤسسات".

وحذر الدبيبة في كلمة بثتها منصة (حكومتنا) التابعة للوحدة، من أن هناك ما وصفها بأنها "محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي".

كما أضاف "لن ندخر جهدا في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك".

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يذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في ديسمبر 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

ويقود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جهودا كبيرة لدفع قادة البلاد إلى الحوار ووضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات، حيث ناشد كافة الأطراف لجعل عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد.

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