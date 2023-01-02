اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من البرلمان الليبي (أرشيفية من رويترز)

فات الآوان؟.. لا لقاء بين رئيسي مجلسي النواب الليبي والدولة

استغرب من دعوات بعض الجهات المحلية والدولية لمبادرات في هذا التوقيت

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد تداول معلومات حول لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، تبيّن أخيراً حقيقة الأمر.

الأمم المتحدة تنفي: لا خارطة طريق ولا حكومة في ليبيا المغرب العربي الأمم المتحدة تنفي: لا خارطة طريق ولا حكومة في ليبيا

فقد نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريم، الاتفاق على عقد اللقاء، مؤكداً أن البرلمان لم يرد حتى الآن على دعوة المجلس الرئاسي لعقد اجتماع بين الطرفين في مدينة غدامس، وذلك وفقا لتلفزيون "المسار" الليبي.

فات الآوان

كما أعرب الأحد، عن استغرابه من دعوات بعض الجهات المحلية والدولية إلى مبادرات في هذا التوقيت، معتبراً أن الآوان قد فات.

غير أن المستشار الإعلامي أشار إلى أن هناك "تقاربا كبيرا" بين البرلمان ومجلس الدولة.

جاء ذلك بعدما أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن رئيسي البرلمان عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري سيلتقيان في القاهرة قبل اجتماعهما المرتقب بغدامس في 11 يناير كانون الثاني الجاري، في تصريح نقلته صحيفة (الساعة 24) الليبية.

خلاف صعب

يشا إلى أن ليبيا تعيش على وقع خلاف صعب بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بسبب شروط الترشح للرئاسة.

في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفقا لذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أي خارطة طريق جديدة في ليبيا يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

كما حثّت الأسبوع الماضي، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط