يحول المشي لكهرباء.. التونسي مخترع الحذاء الذكي يكشف

بعدجما استطاع الشاب التونسي رياّن مناعي اختراع حذاء ذكي، قادر على تحويل طاقة المشي إلى طاقة كهربائية تستطيع شحن الهواتف الجوالة والآلات الإلكترونية المحمولة، في محاولة للتقليص من استعمال الطاقة، كشف بعض التفاصيل.

فقد بدأ ريان الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مشواره من داخل أحد مراكز التكوين في مجال تصميم الملابس والأحذية الجلدية في تونس العاصمة، بعدما اختار التخصّص في تصميم الأحذية.

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لم تكن صدفة!

وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت"، أن فكرة تصنيع حذاء ذكي لم تأت بمحض الصدفة، وجاءت بعد مشاركته في إحدى المسابقات الوطنية للتصميم وقيامه بعملية استطلاع للرأي شملت 100 تونسيا حول أبرز المشاكل التي تعترضهم في حياتهم اليومية، وكانت أغلب إجاباتهم تتمثل في نفاذ شحن هواتفهم المحمولة خلال تواجدهم خارج المنزل وعدم وجود أماكن مخصصة لشحنها.

من هنا فكّر ريّان في تصنيع شيء مختلف يقدمّ خدمة للناس و يمّكنه من الدخول إلى الأسواق بسهولة، فبدأ في تصميم شكل الحذاء ثم في تنفيذه باستخدام أدوات تقنية قادرة على تحويل الطاقة الحركية أثناء المشيء إلى طاقة كهربائية، وتخزينها داخل بطارية تحت قدم الحذاء، لإستخدامها لاحقا في شحن الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهواتف والساعات الذكية والسماعات.

50 إلى 100 دولار

واستغرق معه تصميم وتصنيع هذا الإختراع أكثر من شهر من الدراسة والبحث والتركيب بتكلفة تصل إلى 50 دولار دون احتساب تكلفة اليد العاملة، بينما يتوّقع بيعه في السوق بمبلغ يصل إلى 100 دولار.

يشار إلى أن ريان وبعد حصوله على شهادة التخرّج من مركز التكوين هذا العام، بات يحلم ريان بالحصول على الاهتمام و الدعم والتحفيز لإطلاق مشروعه الخاص في مجال تصميم الأحذية الذكية وطرحها للبيع في السوق المحلية ثم ترويجها إلى الخارج.

كما أشار إلى أن هذا الإختراع سيوفر خدمة كبيرة ومزايا عديدة للناس خاصة العاملين في المناطق التي لا يصلها التيار الكهربائي مثل الصحراء، كما ستشجعهم على ممارسة رياضة المشي وعلى الحركة لإنتاج الطاقة من أجل شحن أجهزتهم.