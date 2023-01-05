توتر أمني مفاجئ في طرابلس ومخاوف من اندلاع اشتباكات
رصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشار كثيف لعشرات الآليات العسكرية، التي قامت بإغلاق الطريق الساحلي في منطقة تاجوراء
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، توّترا أمنيا إثر تحشيدات مفاجئة للمليشيات المسلحة في منطقة تاجوراء، وسط مخاوف من نشوب اشتباكات جديدة.
ورصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشار كثيف لعشرات الآليات العسكرية، التي قامت بإغلاق الطريق الساحلي في منطقة تاجوراء، كما رصدت لقطات مصوّرة تحرّك آليات عسكرية تابعة للميليشيات التي تتنازع فيما بينها باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة.
ولم يتضح سبب هذا التوّتر، لكن مصادر محليّة قالت، إنه ناتج عن خلاف بين مليشيا "رحبة الدروع" التي يقودها ومليشيا الشهيد الصبرية، في ظل مساعي من مجلس حكماء وأعيان تاجوراء لإنهاء هذا الخلاف ولتفادي اندلاع أي مواجهات مسلحة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية، بعد ساعات من اندلاع قتال عنيف بين بين مجموعات مسلحة في مدينة العجيلات غرب العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى تعليق الدراسة خوفا على حياة الطلاب.
ويعكس هذا التوتر الأمني بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، دورا كبيرا.
ومنذ عام، تعيش ليبيا على وقع أزمة سياسية محتدمة بسبب خلافات بين القوى السياسية والأمنية والرئيسية وغياب الحلّ السياسي، وانقسام حادّ في المؤسسات بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، وفتحي باشاغا، التي تتمسك بأحقيتها في تسلم الحكم وقيادة البلاد.
ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة، إذا ما حاول باشاغا الدخول للعاصمة طرابلس بالقوّة، خاصة في ظلّ العداء المتزايد بين الحكومتين والأطراف الداعمة لهما.
-
إضرابات في سجون إيران.. 15 معتقلة ومحكوم بالإعدامأعلن محامي المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام محمد مهدي كرمي أن موكله أضرب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم إعدامه إيران
-
للمرة الأولى.. دبّابات فرنسية خفيفة في طريقها إلى أوكرانياالرئيس الفرنسي رغب بزيادة المساعدة العسكرية المقدّمة لكييف "من خلال الموافقة على تسليمها دبّابات خفيفة من طراز AMX-10 RC". العرب والعالم
-
أمازون تعلن عن خططها لتسريح 18 ألفاً من موظفيهاالرئيس التنفيذي للشركة أكد أن قرارات التسريح، ستبدأ في 18 يناير، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة تكنولوجيا
-
بـ6 جولات اقتراع.. "النواب" الأميركي يفشل في انتخاب رئيس للمجلسالجمهوريون فشلوا في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب المرشّح كيفن مكارثي رئيساً للمجلس أميركا