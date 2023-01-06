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الطفلة سلمى مع والدها

مأساة طفلة مغربية.. خضعت لجراحة باللوزتين ففقدت السمع والبصر

الطفلة توقف قلبها عن النبض لمدة 3 ساعات وأصيبت بشلل في الحركة

الرباط - عادل الزبيري
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تحولت جراحة بسيطة في اللوزتين إلى كارثة تهدد حياة طفلة مغربية تدعى سلمى اليسيني، فترقد الطفلة للأسبوع الثاني على التوالي تحت التنفس الصناعي في العناية المركزة.

توقف قلبها لأكثر من 3 ساعات

المأساة بدأت يوم 21 ديسمبر في مدينة المضيق شمال حين دخلت الطفلة غرفة العمليات الجراحية، وتوقف قلبها عن النبض لأكثر من 3 ساعات، قبل استعادة دقاته من جديد.

الطفلة المغربية سلمى
الطفلة المغربية سلمى

ثم نقلت الطفلة إلى قاعة الإنعاش الطبي في مستشفى مدينة تطوان من أجل القيام بمحاولات طبية لإعادتها من جديد إلى الحياة، وسط حالة من الصدمة لوالديها.

فقدت السمع والبصر

وتشير المعطيات الطبية إلى احتمال توقف دماغ الطفلة سلمى، وسط صمت من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة المغربية.

ووفق معلومات كشف عنها نائب في البرلمان المغربي فإن الطفلة سلمى فقدت البصر والسمع، مع شلل في الحركة.

فيما تقوم جمعيات غير حكومية متخصصة في تقديم الدعم المالي للحالات الإنسانية، بتحركات لنقل الطفلة المغربية إلى أحد المراكز الطبية الأكبر تجهيزا، وبخبرات طبية عالية.

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