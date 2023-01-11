وفاة صحافي جزائري.. بعد إصابته بالملاريا أثناء تغطية مباراة بالكاميرون

توفي الأربعاء الصحافي الرياضي الجزائري، حمزة بركاوي، بعد صراع مع مرض الملاريا أصيب به أثناء تغطيته لكأس إفريقيا للأمم بالكاميرون 2022.

في التفاصيل تنقل بركاوي مع منتخب بلاده لكرة القدم لتغطية مباريات الخضر التي أقيمت على الأراضي الكاميرونية بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

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وبعد عودته إلى الجزائر وثبوت إصابته بالمرض، بدأ بركاوي العلاج، إلا أنه اتضح أن الملاريا سببت له بقعاً في الرئتين، انتقلت إلى الكبد وسببت له التهاباً على مستوى الكبد.

انتقل لمستوى الرأس

إثر ذلك، أدخل إلى مستشفى القطار بالعاصمة، حيث أشارت التقارير الطبية إلى انتقال الفيروس إلى مستوى الرأس.

بعدها تم نقله إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى مايو بباب الواد وبقي هناك 20 يوماً إلى أن وافته المنية صبيحة الأربعاء، وفق مؤسسته الإعلامية.

يشار إلى أن صحافيين جزائريين وحتى نشطاء التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع قصة بركاوي الذي يعمل في مجمع الشروق الإعلامي.