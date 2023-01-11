من بينهم قيادي بالنهضة.. حكم بسجن متهمين بغسل الأموال

قرر القضاء التونسي، الأربعاء، إيداع القيادي السابق بحركة النهضة عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين بالسجن، بتهمة تبييض الأموال، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات القضائية التي شملت عدّة قيادات من الحركة.

ويتعلّق الأمر بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

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وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن قاضي التحقيق بالقطب المالي، أصدر أحكام إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي بحركة النهضة وعضو جمعية "نماء تونس" عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال، فيما سيتمّ التحقيق مع 4 متهمين آخرين، يوم غد الخميس.

الإفراج عن متهمين آخرين

في السياق ذاته، قرر القضاء الإبقاء على إطلاق سراح 3 متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في حركة النهضة، مع منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.

ويتابع في قضيّة جمعية "نماء تونس" عدّة قيادات من حركة النهضة، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لتواجده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين.

وفي إطار الأبحاث المتعلقة بهذه القضيّة، أصدر القضاء التونسي في شهر يوليو الماضي، قرارا بتجميد أرصدة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن فتح هذه القضيّة تمّ على إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، جاء فيها أن أحد قيادات حركة النهضة، انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي آتية من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية، بقيمة 20 مليون يورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".