تونس.. توقيف "تكفيري" خطير موالٍ لتنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكّنت من توقيف عنصر تكفيري خطير غير مكشوف أمنيا موالٍ لتنظيم "داعش"، وذلك في منطقة بئر علي بن خلفية من محافظة صفاقس شرق البلاد.

الداخلية أشارت في بيان صدر الخميس، إلى أن الأبحاث "بينت انخراط التكفيري في مجال الدعاية افتراضيا للتنظيم الإرهابي المشار إليه، إلى جانب تعمّده استغلال حسابات إلكترونية وهمية تولى من خلالها تكفير منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واختراق الموقع الرسمي لإحدى المؤسسات العمومية".

مادة اعلانية

كما ثبت وفق الداخلية، مبايعة ذي الشبهة لمتزعم التنظيم الإرهابي المذكور وتلقيه دروسا نظرية حول كيفية إعداد السموم وصنع المتفجرات، بنيّة تنفيذ عمليات إرهابية بتونس من خلال استهداف عناصر أمنية وعسكرية، بواسطة آلات حادة وأسلحة يقع توفيرها بالتنسيق مع عناصر إرهابية ناشطة بساحات القتال بالخارج.

هذا وتمت إحالة التكفيري على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استيفاء الأبحاث أصدر القاضي المتعهّد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.