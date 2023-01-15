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أرانب وقطط

تحذير للجزائريين.. بيع لحوم قطط على أنها أرانب

العربية.نت
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أكدت سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

وفي بيان نشرته الدائرة، كشفت عن قيام بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

وطلبت الدائرة من المواطنين توخي الحيطة والحذر وكذلك التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقا بالذبيحة عند اقتناء هذه اللحوم.

من جانبه، قال المسؤول بمنظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.

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