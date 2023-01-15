من أجمل الوجهات بالعالم.. هل تحضر الجزائر للانفتاح سياحيا؟

لطالما اعتبر جزائريون أنّه لا يُوجد أفضل من صحرائهم الشاسعة التي يُمكن مشاهدة "أجمل غروب في العالم" فيها ولا أجمل من شريطهم الساحلي المطلّ على البحر المتوسط والممتدّ بطول 1200 كيلومتر، كما أنّهم يفتخرون بذلك التنوع الثقافي الذي يميز ما يصفونها بـالبلد "القارة".

وفي السنوات الأخيرة، وخصوصاً في فترة تفشي فيروس كورونا والإغلاق الذي شهده العالم، ساهم شباب وشابات اتّخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلةً للتعريف بسحر بلادهم وما تزخر به من مناظر خلّابة، بدافع الترويج للسياحة الداخلية وتقديم بدائل عن السفر خارج البلاد.

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"حوس بلادك"

وباتت تنتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغات على غرار حوس (تجول في) بلادك ونقي بلاصتك (أي نظف مكانك) التي لاقت تجاوباً كبيراً، مع تقديم نصائح عن وجهات جديدة في البلاد لا يعرفها حتى السكان المحلّيون وأخرى حتى تكون الرحلات بتكاليف مناسبة وممتعة في الوقت ذاته.

وأدى هذا الانفتاح على التعريف بالسياحة في الجزائر من طرف الشباب، إلى اكتشافها من طرف الأجانب، كما باتت تحظى بتصنيفات تقارير دولية، ومنها تقرير دولي أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية،"، التي أدرجتها ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.

وتفاعلاً مع التصنيف، علقت السفيرة الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على هذا التصنيف، على صفحتها في "تويتر"، قائلة: "لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي تمكن رؤيتها هنا، أفكر فقط في عدد الأميركيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا برحلة مباشرة من الولايات المتحدة إلى الجزائر".

مرونة في الإجراءات

وتحاول الجزائر مؤخراً التقليل من الصعوبات البيروقراطية أمام السياح الأجانب، حيث أعلنت عن تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين الراغبين في زيارة الصحراء جنوبي البلاد، دون الحاجة إلى طلب تأشيرة من السفارات والقنصليات.

وقال محمد الأمين برجم، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر لـ"العربية.نت"، إنّ قرار منح تأشيرة استثنائية للسياح الأجانب من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي: "القطاع السياحي قطاع أفقي تتحرك معه عدة مجالات من ضمنها الصناعات التقليدية والنقل وحركة المطارات"، مؤكدا على أن الجزائر تملك كل المقومات لاستقبال السياح من هياكل قاعدية وهياكل فندقية. داعيا كل الفاعلين في كل القطاعات للارتقاء بالخدمات ذات الجودة بأسعار تنافسية، على اعتبار أنّ السائح الأجنبي جد متطلب، لأنه يُحضر لوجهته السياحية قبل سنة عن عطلة السنوية"، حسب ذات المتحدث.

جلب السائح

بالمقابل، تعول الحكومة على الوكالات السياحية لطرح أفكار تجذب السائح الأجنبي، وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار إن القضاء على مشكلة التأشيرة يجب أن يرافقه إيجاد حلول لنقص النشاطات الثقافية والرياضية، والمعارض في الصناعات التقليدية، مشدداً على ضرورة معالجتها "لأن السائح لما يزور الجزائر ليس من أجل الأكل والنوم فقط أو إقامة جولات، وإنما لأجل الحركية الموجودة بتلك المنطقة من مسابقات فنية ونشاطات ثقافية".

كما لفت بولنوار في حديث مع "العربية.نت"، إلى دور الوكالات السياحية والأسفار، مشيرا إلى أنها مطالبة بمسايرة التطور وتوسيع خدماتها، من خلال المبادرة بأفكار تساهم في جلب السائح في توسيع النشاطات عبر ربط علاقاتهم بالوكالات السياحية بتلك البلدان قائلا "لا ننتظر من سائح أجنبي ان يجتهد بنفسه للتعرف على الجزائر، يجب على الوكالات أن تنسج علاقات خارجية مع وكالات أخرى لاقتراح الخدمات لبعضها البعض، لابد من تهيئة أنفسنا لدراسة أسعار الخدمات التي عادة ما تكون عائقا أمام السائح للعودة إلى الجزائر".