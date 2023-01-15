"خويا وبزاف وشوية".. كلمات جزائرية تقتحم قاموس الفرنسيين

تعد الجالية الجزائرية في فرنسا أكبر الجاليات في الخارج، حيث تُشكّل ما نسبته 4 بالمائة من سكان فرنسا، وفق الإحصائيات.

هذا العدد الهائل من الجزائريين أثّر في لغة المجتمع الفرنسي الذي كما هو معروف عن أفراده أنّهم متعصبون للغتهم ويعتبرونها لغة الثقافة والحضارة، كما تم الترويج له في مستعمراتهم السابقة.

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وتبنى فرنسيون الكلمات الجزائرية وأصبحوا يتداولونها في أحاديثهم خصوصاً فئة الشباب.

ليس هذا فقط، بل اقتحمت بعض تلك الكلمات القواميس الرسمية للغة الفرنسية أشهرها مفردات "خويا" أو "خو" كبديلة لكلمة "Mon frère" ومعناها أخي باللغة الفرنسية، وكذلك "بلاك" أو "Fais Belek" وتعني احترس أو انتبه.

كما نجد أنّ من بين المفردات التي يتم تداولها أيضاً "شوية" التي انتشرت على نطاق واسع ومعناها "قليل"، لتكون بديلة لكلمة Un Petit Peu.

وللتعبير عن الظلم، يتم استخدام مفردة "حقرة" أو "Hogra".

وكذلك لفظ الجلالة للقسم "والله" التي تبناها الفرنسيون، إضافة إلى مفردات عديدة أخرى منها "واش"، "بلاد"، "سلام" و"بزاف".

ومن بين أسباب اقتحام هذه المفردات للقاموس الفرنسي، أغاني الراب لمغنيين من أصول جزائرية ومغاربية.