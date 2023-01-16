الجزائر
حادث مؤلم جديد بالجزائر.. الاختناق بالغاز يقتل عائلة بأكملها
يلجأ الجزائريون إلى استخدام أجهزة التدفئة، مع انخفاض درجات الحرارة، لكنها غالباً ما تكون السبب الرئيس في الاختناقات بالغاز
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تتواصل حوادث الاختناق بالغاز في الجزائر، إذ لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، ليل الأحد، اختناقا بغاز أول أوكسيد الكربون، بحي 917 مسكن، بالكاليتوس، في العاصمة.
وقالت الحماية المدنية في بيان، إن الإسعافات تدخلت، مساء الأحد، إثر تسجيل وفاة 6 أشخاص اختناقًا بالغاز المنبعث من السخان المائي، بحي 917 مسكن شراعبة بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر، وتم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.
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وفي حصيلة ثقيلة سجلت قبل أيام، أحصت مصالح الدفاع المدني وفاة شخص اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون في 24 ساعة بينهم تسعة بولاية المسيلة.
ويلجأ الجزائريون إلى استخدام أجهزة التدفئة، مع انخفاض درجات الحرارة، لكنها غالباً ما تكون السبب الرئيس في الاختناقات بالغاز، بحسب مصالح الحماية المدنية.
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