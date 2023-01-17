طائر تغنى به فنانو الشعبي وألفوا حوله قصائد

في بداية شهر يناير الجاري، وثقت حظيرة الأهقار بمنطقة تمنراست جنوبي الجزائر، مرور سرب من طيور اللقلق التي تم تقديرها بـ 327 طيراً.

ويحظى طائر اللقلق بمكانة خاصة في الجزائر، إذ تم حمايته بموجب مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 235.12.

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ويُطلق الجزائريون على طائر اللقلق تسمية "البلارج"، وأفرد له فنانو الأغنية الشعبية قصائد، أشهرها "يا بلارج يا طويل القائمة" وهي أغنية من التراث الأندلسي.

ويعتبر "البلارج" من الطيور المهاجرة كبيرة الحجم ذات الأرجل الطويلة ترى أعشاشه فوق المآذن وأبراج الخطوط الكهربائية وقمم الأشجار العالية.

واللقلق من الطيور المهاجرة القوية التي تستطيع أن تصل إلى أماكن بعيدة جداً.

والفصيلة الموجودة في الجزائر تهاجر شتاءً نحو جنوب إفريقيا وربما السرب الذي وثقته حظيرة الأهقار يكون متوجها إلى هناك.