عقيلة صالح يرجح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية بنوفمبر المقبل

توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في شهر نوفمبر المقبل.

وقال عقيلة صالح، في مقابلة مع الإعلام المصري، إن "الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نهاية الأسبوع الحالي"، مضيفا أنه "من الممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك".

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وأضاف: "لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى إحداهما فرصة لإعاقة الأخرى".

واعتبر صالح أن "ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين"، متوقعا "الاتفاق على المسار الدستورى الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي بالقول إن "منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية".

كانت مصادر ليبية كشفت أمس الاثنين عن أن اجتماعا عقد في القاهرة ضم خليفة حفتر القائد العام للجيش، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وتم الاتفاق خلاله على الحوار ووقف التدخلات لتسوية الأزمة الليبية.

كما اتفق القادة الليبيون على تفعيل الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.