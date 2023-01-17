منها 36 نوع محلي 100%.. هذه قصة شجرة الزيتون بالجزائر

يعتبر ارتباط الجزائريين بشجرة الزيتون اجتماعي بالدرجة الأولى بدلالات تاريخية وهوياتية غير قابلة للمساومة، ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد.

وتحت ظلال أشجار الزيتون الوارفة بمنطقة بني ورتيلان (ولاية سطيف، 280 كم شرق الجزائر) تتجمع العائلات والأقارب كبارا وصغارا في إطار عمل جماعي لجني الزيتون.

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عادات وتقاليد متوارثة

ففي الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر وإلى غاية نهاية شهر يناير من كل سنة، تدُب الحركة في منطقة بني ورتيلان، ويتغيّر البرنامج اليومي للسكان، حيث تتوزّع العائلات على الحقول لجني محاصيلها من الزيتون وتدوم هذه العملية لساعات طويلة وتمتد إلى المغرب وهي ساعة العودة إلى المنزل في انتظار اليوم الموالي من الجني إلى غاية اتمام كل الحقول.

تصاحب هذه العملية عادات وتقاليد متوارثة حيث تقُوم الأسر والعائلات بذبح عجل أو خرفان، ويتم طبخ اللحم بالكسكس، وتُسمى هذه العادة "تيمشريط" أو "قسويلة".

36 نوع جزائري 100%

أما في منطقة بني عمران بولاية بومرداس، شرقي الجزائر، فإنّ الظروف المعيشية القاسية وبرودة الطقس، لا تحول دون جني العائلات لمحاصيلها من الزيتون، حيث تخّرج النساء بلباسهن القبائلي التقليدي إلى عملية الجني وعند الانتهاء تطلق النساء العنان لأفراحهن بالزغاريد بينما يطلق الرجال البارود.

بالنسبة للكثير منهم، يعتبر شجر الزيتون مقوم أساسي من مقومات المعيشة للسكان، لأنّ عدد كبير منهم يستغل محصول الزيتون لكسب رزقه عبر تحويله إلى زيت، وبيعه.

وتحصي الجزائر حوالي 108 نوع من الزيتون في الجزائر منها 36 نوع جزائري 100%، وتحاول الحكومة استغلال وفرة الزيتون في تصدير مشتقاته لبلدان مجاورة.

وفي أحدث تصريح له، قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، عن تصدير 600 ألف لتر من زيت الزيتون نحو 19 بلد عن طريق 78 مُصدرا بقيمة 2 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى تصدير ما قيمته 5 ملايين دولار لـ 50 دولة.

لا يزال المزارعون يشتكون من ضعف عملية تسويقه في الأسواق، لكون إنتاج الزيتون في الجزائر؛ لم ينتقل من طابعه البدائي الفلاحي إلى الطابع المهني الاحترافي، الذي يجّعل منه مادّة قابلة للتداول، وخاضعة لشروط تجارية معيّنة.

على منصات التتويج

وفي الأعوام الأخيرة، توالت تتويجات منتجات زيت الزيتون الجزائري بالمراكز الأولى في المسابقات الدولية التي تتنافس فيها كبريات العلامات العالمية المعروفة في الميدان.

وفي المسابقة الدولية لزيت الزيتون الخام الممتازة التي جرت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، منتصف عام 2022 فاز منتج جزائري لزيت الزيتون من عين وسارة بولاية الجلفة (جنوب الجزائر) للمرة الثانية.

وسبق لنفس المنتج أن فاز بالعديد من الميداليات، بما في ذلك الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لزيت الزيتون الخام الممتازة التي نظمت في اليابان (جائزة زيت الزيتون اليابانية) التي مُنحت في طوكيو في مايو 2022.

كما تمكن زيت الزيتون الجزائري من حصد 4 جوائز في المسابقة الدولية التاسعة عشر لزيوت العالم والتي نظمتها وكالة تثمين المنتجات الفلاحية بباريس في أيار/مايو 2021.