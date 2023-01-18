رئيس المخابرات التركية يلتقي الدبيبة والمشري في ليبيا

التقى رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس الثلاثاء.

وقال المشري في صفحته على فيسبوك إنه أكد مع فيدان خلال اللقاء على "عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها، وضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية".

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وأشار المشري إلى أنه عقد أيضا اجتماعا موسعا ضم، إلى جانب الدبيبة وفيدان، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال المشري "تباحثنا خلال الاجتماع حول مستجدات العملية السياسية في ليبيا والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهها وتكثيف الجهود للسير نحو إنجاز الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية سليمة".

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن فيدان أكد اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع ليبيا ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت منصة (حكومتنا) التابعة لحكومة الوحدة بأن اللقاء الذي جمع الدبيبة ورئيس جهاز المخابرات التركية، بحضور وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ركز على بحث الملفات المحلية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.