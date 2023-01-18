واشنطن تبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء الأربعاء، إن محادثات أجريت بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وكل من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني، لبحث أهمية توحيد الجيش تحت قيادة مدنية منتخبة.

وجاء هذا اللقاء، بعد أسبوع من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى ليبيا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وحفتر في بنغازي، وبعد يوم من زيارة رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ولقائه بعدد من المسؤولين في الغرب الليبي.

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وفي هذه الفترة، تشهد ليبيا نشاطا ديبلوماسيا وحراكا دوليا وكذلك محليا، من خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في محاولة لضبط المسار العسكري في البلاد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، التي تعيش على وقع انقسام منذ 8 سنوات، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز هذا الحراك نتائج إيجابية.

يذكر أن محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية كانت تعثرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، أهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.