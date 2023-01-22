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فتحي باشاغا (أرشيفية من فرانس برس)
فتحي باشاغا (أرشيفية من فرانس برس)
الأزمة الليبية

باشاغا يدعو العرب لدعم التسوية الليبية وإيجاد سلطة منتخبة

عبّر باشاغا عن امتنانه لدول عربية لعدم مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته حكومة الدبيبة.

دبي - قناة العربية
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دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الأحد، الدول العربية لدعم التسوية الليبية-الليبية لتمهيد الطريق أمام وجود سلطة منتخبة في البلاد.

وقال باشاغا عبر حسابه على تويتر: "أدعو الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية-الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي".

وعبّر عن امتنانه لدول عربية لعدم مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

وأضاف باشاغا: "نشكر الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها".

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كما دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان كلا من الجزائر وتونس إلى "إعادة النظر" في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا.

وانطلق، الأحد، الاجتماع التشاوري بحضور 9 دول منها الجزائر وتونس، في حين اعتذرت مصر والسعودية والإمارات عن عدم المشاركة، كما تغيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الاجتماع، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وتعاني ليبيا من جمود سياسي نظرا لوجود حكومتين في البلاد وعدم التوصل لاتفاق من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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