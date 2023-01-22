شاهد عندما تعانق الثلوج شاطئ البحر

اكتست عدة ولايات جزائرية حلتها البيضاء بعدما افترشت الثلوج مرتفعاتها، وفي مشهد نادر الحدوث، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثقت كيف التقت الثلوج مع شاطئ البحر ببلدية وادي زهور في أقصى غرب ولاية سكيكدة بالشرق الجزائري.

كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل صورا عديدة للثلوج التي زينت ربوع البلاد، وأبهجت الكثيرين بعد طول غياب، فيما تكبد البعض معاناة وتبعات غلق بعض الطرق بسبب تراكن الثلوج.

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وتعتبر جبال الشمال الجزائري، لا سيما الشرقية منها، مقصداً لعشاق التزلج والتسلق والتمتع بالطبيعة والثلوج، فبمجرد تساقط الثلوج، يشق كثير من الهواة والسياح طريقهم إلى جبال تيكجدة والبابور والشريعة، التي يغطيها الجليد سريعاً، للاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة والتمتع بالطبيعة، وهي المناطق التي تصنف من أهم وجهات السياحة الشتوية في البلاد.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد في نشرية خاصة، استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بولايات شمال الجزائر.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

والسمك المقدر لهذه الثلوج يكون بين 10 و20 سم.

وتمتد صلاحية النشرية إلى زوال الأحد 22 يناير 2023 على الساعة 3 على الأقل.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وشمال سطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة.

ويتوقع تهاطل ما بين 30 إلى 40 ملم، إلى غاية 50 ملم من الأمطار محليا، بهذه الولايات.

وتنتهي صلاحية النشرية عند الساعة الثالثة 15:00 زوالا من يوم الأحد.