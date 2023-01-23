الجزائر.. مقتل 3 جنود في تحطم طائرة عسكرية
أثناء تأديتها مهمة تدريبية
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل 3 جنود إثر تحطم مروحية عسكرية ضواحي عين الدفلى غرب الجزائر، أثناء تأديتها مهمة تدريبية.
وسقطت المروحية في حقل زراعي خال من السكان وتحطمت بشكل كامل ما أدى إلى احتراق أجزاء منها، بحسب ما أظهرته الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان مساء الاثنين، إن المروحية وهي من نوع ميل مي - 17، كانت في مهمة تدريبية مبرمجة، دون الإشارة إلى أسباب الحادث، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية إن المروحية سقطت بعد اصطدامها بأسلاك كهربائية.
وإثر هذا الحادث، تقدمّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بتعازيه إلى عائلات الضحايا.
وشهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، عدة حوادث طيران مشابهة، آخرها في شهر ابريل من العام الماضي، عندما قتل 257 عسكريا في حادث تحطم طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، في حادث هو الأكثر دموية الذي يشهده الطيران المدني والعسكري الجزائري في السنوات العشرين الماضية.
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