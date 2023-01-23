رئيسة وزراء إيطاليا بالجزائر برفقة أكبر منظمة لأرباب العمل

حلّت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني بالجزائر مساء الأحد، في زيارة عمل وصداقة، ويرافق مسؤولة قصر “كيجي” الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاويو ديسكالتسي إضافة إلى كارلو بونومي، رئيس “كونفيندوستريا” وهي أكبر منظمة لأرباب العمل في ايطاليا.

وسيتم التوقيع على عدة اتفاقات يرجح أنها 5 بقصر المرادية، منها ما هو متعلق بالغاز الطبيعي، إضافة لقطاعات أخرى على غرار الصناعات البحرية.

مادة اعلانية

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في استقبالها بمطار هواري بومدين بالعاصمة، في أول زيارة ثنائية خارجية لها منذ توليها المنصب، والتي تتزامن مع الذكرى الـ 30 لتوقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

وحسب وسائل !يطالية، فإن هذه الزيارة التي تدوم يومين سيتم التركيز خلالها على الطاقة على ضوء ما يعرف بخطة “ماتاي” التي تنوى رئيسة مجلس الوزراء إطلاقها لجعل بلادها مركزا متوسطيا للغاز الطبيعي، إضافة لملفات فير قطاعات الصناعة والابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

وبعد استقبالها من طرف الوزير الأول بن عبد الرحمن، ستقوم المسؤولة الإيطالية بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد مرفوقة بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ثم تزور سفينة للبحرية الايطالية بميناء العاصمة التي رست السبت بمناسبة هذه الزيارة.

وبخصوص يوم الاثنين، ستقوم ميلوني بزيارة إلى حديقة مؤسس شركة “إيني، إنريكو ماتاي بحيدرة، وتعرج بعدها على حصن 23 بساحة الشهداء.

وسيكون الاستقبال الرسمي لرئيسة مجلس الوزراء الايطالي بالقصر الرئاسي بالمرادية، الإثنين في حدود الـ 11 والنصف، وبعدها اللقاء برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع تصريح للصحافة في حدود الواحدة ظهرا، قبل مأدبة الغذاء الرسمي.