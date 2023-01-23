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السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة
الجزائر

رئيس أركان الجيش الجزائري يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا

تحمل زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة لباريس دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عاماً

العربية.نت
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يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.

وأكد البيان أن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عاماً، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو 2006.

رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار
رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار
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والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو المقبل.

ويأمل ماكرون في هذه المناسبة بمواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأعادت زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة مرتبطة بتعليقات أدلى بها في أكتوبر 2021.

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