ليبيا.. حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ"الانحياز"

هاجمت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، جامعة الدول العربية، وانتقدت موقفها من المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس، كما اتهمتها بـ"الانحياز".

والأحد، قاطعت عدّة دول عربية اجتماعا استضافته الحكومة في طرابلس، وحضره 5 دول فقط، كما لم تشارك الجامعة العربية لعدم توفر النصاب القانوني لهذا اللقاء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، الاثنين، إن الاجتماع "سليم قانونيا، وإن ميثاق الجامعة لم يحدّد نصابا لانعقاد الاجتماع التشاوري".

وأضاف أن ما قامت به الأمانة العامة بالجامعة العربية "يعدّ انحيازا لدولة عضو على حساب الأخرى" دون الإشارة إلى هذه الدولة، مؤكدا حرص بلاده على وحدة الصف العربي.

وغاب عن الاجتماع كل من دول مصر والسعودية والإمارات وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بينما خفضت 4 دول أخرى مستوى تمثيلها إلى مستوى وزراء الدولة مثل قطر وأخرى أوفدت سفراءها في ليبيا، ولم تحضر إلا تونس والجزائر على مستوى وزراء خارجيتهما.

وعقب انتهاء الاجتماع، اعتبرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحافي، أن غياب الجامعة العربية "وضع الكثير من الدول في حرج الاصطفاف"، واتهمتها بـ"الانحياز الواضح لإحدى الدول العربية وبمحاولة تعطيل الاجتماع"، مشيرة إلى أن الشرط الذي وضعته الجامعة والذي يقضي بضرورة موافقة 14 دولة على الاجتماع التشاوري "مخالف لمواثيق الجامعة"، ووصفته بـ"البدعة".

في المقابل، عبّر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا عن شكره للدول العربية التي لم تشارك في الاجتماع، داعيا إلى ضرورة دعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين والدفع نحو إيجاد سلطة منتخبة، كما طلب من تونس والجزائر "إعادة النظر" في سياستهما الخارجية تجاه الملف الليبي.