رئيسة وزراء إيطاليا تزور الدبيبة.. وباشاغا يحذر ويتوعد
يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية
بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعداداتها لاستقبال رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، التي ستصل خلال الساعات القادمة إلى العاصمة طرابلس، في زيارة حذر منها رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
كما عبّرت حكومة باشاغا عن استغرابها من زيارة ميلوني إلى "الحكومة منتهية الولاية" في طرابلس، محذرة من صفقة وصفتها بـ"الغامضة" بين الطرفين يتم الإعداد لها في قطاع النفط.
توعد بـ"اللجوء للقضاء"
وقالت في بيان إن "هذه الصفقة التي يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني".
كذلك شددت على أن "الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات، كما أنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية"، متوعدة بأنها "ستلجأ للقضاء".
والثلاثاء، ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، الاستعدادت اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة ملوني ووزيري الخارجية والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا.
تصاعد الجدل
يشار إلى أنه منذ أسابيع، يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.
فيما تدعم إيطاليا التي تسعى إلى حماية مصالحها النفطية وتعزيزها في ليبيا، حكومة الوحدة.
حاجيات إيطاليا من الغاز
ومن المتوقع أن يكون ملف الطاقة على رأس الملفات التي سيتم التباحث بشأنها بين مسؤولي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وإيطاليا، إلى جانب مناقشة جهود الدفع نحو حل سياسي للأزمة الليبية.
الجدير بالذكر أن ليبيا تؤمن جزءاً من حاجيات إيطاليا من الغاز، بينما تسعى الأخيرة إلى زيادة الكميات المصدرة من ليبيا لتعويض نقص الإمدادات الروسية.
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