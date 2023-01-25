اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أرشيفية من فرانس برس)
الأزمة الليبية

رئيسة وزراء إيطاليا تزور الدبيبة.. وباشاغا يحذر ويتوعد

يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية

العربية.نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعداداتها لاستقبال رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، التي ستصل خلال الساعات القادمة إلى العاصمة طرابلس، في زيارة حذر منها رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

كما عبّرت حكومة باشاغا عن استغرابها من زيارة ميلوني إلى "الحكومة منتهية الولاية" في طرابلس، محذرة من صفقة وصفتها بـ"الغامضة" بين الطرفين يتم الإعداد لها في قطاع النفط.

أميركا وإيطاليا: ندعم ليبيا موحدة دون تدخل أجنبي المغرب العربي أميركا وإيطاليا: ندعم ليبيا موحدة دون تدخل أجنبي

توعد بـ"اللجوء للقضاء"

وقالت في بيان إن "هذه الصفقة التي يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني".

كذلك شددت على أن "الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات، كما أنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية"، متوعدة بأنها "ستلجأ للقضاء".

والثلاثاء، ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، الاستعدادت اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة ملوني ووزيري الخارجية والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا.

نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا
نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا

تصاعد الجدل

يشار إلى أنه منذ أسابيع، يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.

فيما تدعم إيطاليا التي تسعى إلى حماية مصالحها النفطية وتعزيزها في ليبيا، حكومة الوحدة.

حاجيات إيطاليا من الغاز

ومن المتوقع أن يكون ملف الطاقة على رأس الملفات التي سيتم التباحث بشأنها بين مسؤولي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وإيطاليا، إلى جانب مناقشة جهود الدفع نحو حل سياسي للأزمة الليبية.

الجدير بالذكر أن ليبيا تؤمن جزءاً من حاجيات إيطاليا من الغاز، بينما تسعى الأخيرة إلى زيادة الكميات المصدرة من ليبيا لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط