جزائرية تنتحل صفة طبيبة أعصاب.. وتتسبب بوفاة طفل معوق
التحقيقات كشفت أنها غير حائزة على أي شهادة تخولها ممارسة المهنة
تسببت امرأة جزائرية بوفاة طفل عمره 6 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن ادعت أنها طبيبة متخصصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، لكن التحقيقات كشفت أنها غير حائزة على أي شهادة تخولها ممارسة المهنة.
تمكنت مصالح الشرطة بعين الدفلى، بتوقيف المشتبه بها وهي في العقد الرابع من العمر، تنحدر من إحدى ولايات شرق الجزائر.
وذكرت الشرطة الجزائرية أنها "وضعت حدا لنشاط طبيبة مزيفة أنشأت عيادة وهمية مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة طفل في ظروف غامضة".
وتبيّن من خلال التحقيق أن الطفل يعاني من الشلل الدماغي وخضع قبل وفاته لحصة علاج يوم 20 يناير، لدى المشتبه فيها بمنزلها، التي جعلته عيادة لممارسة نشاطها غير القانوني بعد ادعائها أنها طبيبة مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، وفق بيان شرطة عين الدفلى.
وجاء في البيان أن المتهمة روجت لنشاطها عبر حساب خاص على فيسبوك باسم عيادتها تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها وتتواصل من خلاله مع الزبائن وتحدد المواعيد.
وأضاف البيان أن التحقيق توصل كذلك إلى أن المشتبه فيها لا تحوز على أي مؤهل علمي أو شهادة تخول لها ممارسة مهنة الطب. كما ضبط بعيادتها الوهمية أغراض طبية كانت تستعملها في نشاطها المشبوه منها جهاز قياس الدم، سماعتين طبيتين وقفازات طبية.
وأكدت الشرطة أن المرأة لا تحوز على أي مؤهل علمي أو شهادة تخولها ممارسة مهنة الطب.
-
مفاجأة لمن يرسى عليه مزاد حول مقتنيات "إلفيس بريسلي"زاد الاهتمام بالمغني الأميركي، الذي توفي في 1977، بعد صدور فيلم السيرة الذاتية "إلفيس" الأخيرة
-
صدمة في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة البلاطوكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة مصر
-
هل تذكرون "فان ديزل" السوداني؟.. عُوقب بالسجن وسحب الرخصة لـ10 أعواميُذكر أنّ المُتّهم كان يقود سيارته بالخلف، بسرعة فيها كثير من الطيش على الطريق العام بشارع النيل الخرطوم العرب والعالم