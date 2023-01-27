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الجزائر

بالحرم الجامعي في فرنسا.. طعن طالبة جزائرية ورمي السكين بالقمامة

القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عاماً من منطقة باريس

العربية.نت
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اهتز الشارع الباريسي لا سيما المجاور لجامعة باريس سيتي، الناتجة عن اندماج جامعتي باريس ديكارت وباريس ديدرو، لوقع خبر تعرض طالبة جزائرية للطعن في مبنى بالحرم الجامعي سان جيرمان دي بري، الواقع في شارع ديس سانت بيير (الدائرة السادسة).

وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن الضحية فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا ولدت في الجزائر، عازبة، فيما أخبر مكتب المدعي العام في باريس صحيفة "لو فيغارو" أنه تم فتح تحقيق في "محاولة القتل العمد". وعهد به إلى القسم الثالث من الشرطة القضائية في باريس.

وقد تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عامًا من منطقة باريس، حيث تم وضعه في حجز الشرطة، وبحسب الادعاء، فإن "طبيعة العلاقة" بين الضحية والمدعى عليه، وكلاهما طالب في باريس سيتي، لم تثبت.

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وأفادت المصادر أنه تم العثور على سكينين، واحدة داخل الجامعة والأخرى في سلة قمامة بالخارج.

وقالت الجامعة التي استمرت في الدراسة في فترة ما بعد الظهر، إن الطابق السابع من المبنى تم تحييده في إطار التحقيق، فيما تنقلت خلية الطوارئ الطبية والنفسية في Samu إلى الموقع لدعم الطلاب والموظفين.

من جهته، صرح عمدة الجمهورية في الدائرة السادسة جان بيير ليكوك قائلا: "نتمنى الشفاء للضحية. وأحيي عمل الشرطة التي ألقت القبض على المشتبه به بسرعة".

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