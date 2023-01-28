رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا لبحث قضايا الطاقة والهجرة

وصلت رئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى ليبيا السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين ستركز على الطاقة والهجرة، وهما أهم القضايا بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ليبيا هي ثالث دولة في شمال إفريقيا تزورها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تسعى لتأمين إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي لتحل محل الطاقة الروسية، وسط حرب موسكو وأوكرانيا. سبق لها أن زارت تونس والجزائر.

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وقال مكتب ميلوني إن طائرتها هبطت في مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة، يرافقها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وأجرت ميلوني محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحمد يونس المنفي، الذي يرأس المجلس الرئاسي في ليبيا.

وفي اجتماع مائدة مستديرة مع الدبيبة، كررت ميلوني ملاحظاتها في الجزائر، قائلة إنه بينما تريد إيطاليا تعزيز مكانتها في المنطقة، فإنها لا تسعى إلى دور "مفترس" ولكنها تريد مساعدة الدول الإفريقية "على النمو وتصبح أكثر ثراءً".

وكان في استقبال ميلوني في المطار نجلاء المنقوش وزيرة خارجية. حصلت ميلوني على باقة من الزهور وصافحت طفلاً.

من المتوقع أن توقع شركة الطاقة الإيطالية الحكومية، إيني، خلال زيارتها، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلي غاز ليبيين لضخ 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، حسبما أفاد فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية في تصريحات تلفزيونية.

وقال بن قدارة إن الاتفاق - وهو أكبر استثمار منفرد في قطاع الطاقة الليبي منذ 2011 - يتضمن تطوير حقلين بحريين في بلوك إن سي 41 شمال ليبيا.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية العام الماضي إنها تتوقع بدء ضخ الغاز من الحقلين في عام 2024.

ورفضت إيني التعليق على تصريحاته. واصلت الشركة الإيطالية العمل في ليبيا، بالرغم من المشكلات الأمنية المستمرة، وتنتج الغاز في الغالب للسوق الليبية المحلية.

وسلمت ليبيا 2.63 مليار متر مكعب فقط إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم العام الماضي، أي أقل بكثير من المستويات السنوية البالغة 8 مليارات متر مكعب قبل انزلاق البلاد إلى اضطرابات مدنية.

وتعطلت عمليات تسليم الغاز الليبي إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار وزيادة الطلب المحلي ونقص الاستثمار في الحقول، وفقًا لما قاله ماتيو فيلا من مركز أبحاث "أي إس بي أي" ومقره ميلانو. وقال فيلا إن الصفقات الجديدة "مهمة من حيث الصورة".

أيضًا، بسبب حرب موسكو عو كييف، تحركت إيطاليا لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

والعام الماضي، في أعقاب العملية الروسية على أوكرانيا، خفضت إيطاليا وارداتها بمقدار الثلثين إلى 11 مليار متر مكعب.

ميلوني، التي تولت المنصب منذ ثلاثة أشهر فقط، هي أكبر مسؤول أوروبي يهبط في ليبيا الغنية بالنفط، منذ أن فشلت البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.

يشير وجود بيانتيدوسي خلال الزيارة إلى أن الهجرة تمثل مصدر قلق كبيرا في زيارة ميلوني.

وكان وزير الداخلية يقود حملة الحكومة على قوارب الإنقاذ الخيرية العاملة قبالة ليبيا، حيث رفض في البداية الوصول إلى المواني وخصص مؤخرًا المواني في شمال إيطاليا، ما تطلب أيامًا من الملاحة.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أيضًا مركزًا للمهاجرين الأفارقة والشرق الأوسط الذين يسعون للسفر إلى أوروبا، حيث تستقبل إيطاليا عشرات الآلاف كل عام.

دعمت الحكومات الإيطالية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي والميليشيات الموالية لطرابلس على أمل كبح مثل هذه المعابر البحرية المحفوفة بالمخاطر.

لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية تقول إن هذه السياسات الأوروبية تترك المهاجرين تحت رحمة الجماعات المسلحة أو محاصرين في مراكز احتجاز مزرية تنتشر فيها الانتهاكات.