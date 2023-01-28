ليبيا.. محتجون يقتحمون مجمع مليتة النفطي للمطالبة بوقف الضخ لإيطاليا

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بأن متظاهرين اقتحموا مجمع مليتة النفطي، للمطالبة بوقف الضخ لإيطاليا.

وذكر التلفزيون عبر حسابه على تويتر أن المتظاهرين "دخلوا للبوابة الصناعية واتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم".

مادة اعلانية

ونقل تلفزيون (المسار) عن مصادر لم يسمها القول إن "المتظاهرين اقتحموا غرفة خط جرين ستريم وطالبوا العاملين بإيقاف الضخ لإيطاليا".

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للبلاد شهدت خلالها توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة (إيني) تستهدف زيادة إنتاج الغاز الليبي "لإمداد السوق المحلية في ليبيا وكذلك ضمان التصدير إلى أوروبا".

وفي تصاعد للخلاف بين المؤسسة النفطية ووزارة النفط في حكومة الوحدة، اعتبر وزير النفط محمد عون الاتفاقية الموقعة مع (إيني) "تفريطا في حقوق وثروات" ليبيا، وهو ما نفاه رئيس المؤسسة الوطنية مؤكدا أنها "قانونية".