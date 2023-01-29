بعد إقبال ضعيف.. ترقب في تونس بشأن نتائج انتخابات البرلمان

بدأت عملية فرز أصوات الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في تونس مباشرة بعد إغلاق صناديق الإقتراع، تمهيدا للإعلان عن تركيبة البرلمان الجديد للبلاد، الذي تقاطعه قوى المعارضة، وسط إقبال وصف بالضعيف والمحدود.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن النسبة الأوليّة للإقبال على التصويت في الدور الثاني للانتخابات بلغت 11.5 بالمائة، وهي نسبة متقاربة جدا مع نسبة المشاركة التي شهدتها الجولة الأولى التي جرت في 17 ديسمبر الماضي والتي لم تتجاوز 11.2 بالمائة.

مادة اعلانية

إقبال محدود.. وكبار السن

وفي مركز الإقتراع بمدرسة باردو وسط العاصمة تونس، رصدت "العربية.نت" إقبالا محدودا للناخبين وأغلبهم من كبار السنّ، فيما كانت نسبة مشاركة الشباب منعدمة، وسط توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في ساعات المساء.

وعلى عكس مكاتب الإقتراع، امتلأت مقاهي مدينة باردو بالحرفاء لشرب القهوة والاستمتاع بيوم العطلة، وتمحورت أحاديثهم ما بين المشاركة في الإنتخابات او تجاهلها، بالإضافة إلى مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي يكتسيها الغموض.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات يوم الأربعاء 1 فبراير، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس المقبل.

ومن الصعب التكهنّ بملامح البرلمان القادم وخارطة التوازنات، لكن من المرجحّ أن تسيطر عليه الأسماء المستقلّة الداعمة لمشروع الرئيس قيس سعيّد.

وسيحلّ البرلمان الجديد الذي سيتم الإعلان عن ممثليه خلال الأيام المقبلة، محلّ البرلمان الذي توّلى الرئيس قيس سعيد تجميده في 25 يوليو 2021، وكان يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.