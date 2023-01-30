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من لقاء وزير الخارجية المغربي والمبعوث الأممي إلى ليبيا في الرباط
الأزمة الليبية

المبعوث الأممي لليبيا: شرعية المؤسسات تنبثق من الانتخابات

عبدالله باتيلي بدأ منذ أيام جولة في دول جوار ليبيا لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت منذ أشهر في البلاد

العربية.نت – منية غانمي
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حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، القادة في البلاد على ضرورة العمل على استعادة الامن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط الاثنين، أشار فيه إلى أن شرعية المؤسسات في ليبيا يجب أن تنبثق من الانتخابات.

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جولة في دول جوار ليبيا

من جانبه، قال بوريطة إن الأمم المتحدة هي الجهة التي تعطي القوة والاستمرارية لأي حل للأزمة الليبية، مؤكداً دعم بلاده لحل ليبي لهذه الأزمة بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

ومنذ أيام، بدأ باتيلي جولة في دول جوار ليبيا قادته إلى الجزائر والكونغو برازافيل ثم المغرب، لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت منذ أشهر في البلاد، بسبب صراع حكومي على السلطة والشرعية وخلافات قانونية على الانتخابات، بالإضافة إلى قضايا رئيسية أخرى لم تحقق حتى الآن أي تقدم مثل خروج المقاتلين الأجانب ونزع سلاح الميليشيات المسلحة.

ضغط دولي ومحلي

يأتي ذلك، بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي يطالب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد، بسبب خلافات بشأن شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

فيما تحدثت مصادر ليبية متطابقة عن لقاء مرتقب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال الأيام المقبلة في القاهرة، في محاولة جديدة لتجاوز هذه الخلافات ووضع البلاد على مسار الانتخابات.

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