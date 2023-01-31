جريمة بشعة تروّع ليبيا.. قتل عائلته حرقا أثناء نومهم

أقدم شاب ليبي على حرق أفراد عائلته الـ5، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين.

في التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان الاثنين، ملابسات مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

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مع سبق الإصرار والترصد

وأوضحت أن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخوه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وجاء في اعترافاته، أنه عند الساعة الثالثة صباحا، أحضر وعاءا سعته 7 لتر به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل، وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج، ثم قام باضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

ما السبب؟

وأشارت الوزارة، أن المتهم أكدّ أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة، هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوطات عليه، وأكدّت أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتم إحالته الى النيابة العامة.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في ليبيا، خاصة جرائم قتل الأقارب، مما أثار قلقا وخوفا شعبيا، وسط دعوات تطالب بمزيد تعزيز الأمن وبتفعيل عقوبات رادعة على المجرمين.