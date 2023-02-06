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عبدالله باتيلي (أرشيفية)
الأزمة الليبية

ليبيا.. المبعوث الأممي يدعو لوضع إطار دستوري يسهل الانتخابات

رئيس مجلس النواب الليبي: نحتاج إلى صياغة تعديل دستوري لضمان توحيد المؤسسات

العربية.نت
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دعا ممثل الأمم المتحدة الخاص لليبيا، عبد الله باتيلي، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى العمل بشكل بناء على وضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات.

وقال باتيلي في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، إنه أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أنه أخطر رئيسي المجلسين بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير شباط الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.

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وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، ضرورة صياغة التعديل الدستوري لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها.

وقال في جلسة خاصة للتصويت على المناصب السيادية "البلاد تحتاج إلى التعديل الدستوري اليوم قبل غد لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها".

وتابع قائلا أمام الجلسة، التي حضرها 158 نائبا، "رغم المؤامرات والمناورات التي تتعرض لها البلاد، فإن مجلس النواب لم يتخلَّ عن لمّ الشمل ووحدة البلاد".

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